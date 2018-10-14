С 22 по 25 октября в Кирово-Чепецке пройдет Кубок России по мини-хоккею с мячом

СЕГОДНЯ 20:59 2018-10-14T21:08:13+03:00

Бороться за первое место будут четыре команды

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В понедельник, 22 октября, в Кирово-Чепецке начнутся игры в рамках Кубка России по мини-хоккею с мячом. Соревнования продлятся четыре дня, и в них примут участие всего четыре команды. Об этом сообщили на официальном сайте Федерации хоккея с мячом России.

Среди игроков Сыктывкар будет представлять «СШОР №1-Строитель», из Северодвинска приедет команда «Севмаш», от Свердловской области сыграет «СКСО «СКА-Свердловск» и «Севмаш». Кировчан представит команда «Родина-2».

В первый день кировские спортсмены сыграют с «СКСО «СКА-Свердловск», 23 октября «Родине-2» предстоит сразу два матча с «СШОР №1-Строитель» и клубом «Севмаш». На следующий день с кировчанами сыграет «Севмаш».