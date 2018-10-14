Первый канал снял программу про кировского бездомного

СЕГОДНЯ 17:38 2018-10-14T17:41:55+03:00

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Первый канал рассказал о кировском бездомном Костантине Мышкине. Мужчина стал участником программы «Мужское и женское». Передача вышла в эфир, 12 октября.

Константин пояснил, что детство он провел в детдоме Архангельской области. Затем нашел своего отца и переехал к нему в Кировскую область. Сначала мужчина пытался работать в местном совхозе, однако на зарплату ему еле удавалось сводить концы с концами. Тогда он стал работать вахтовым методом, ездил в Сыктывкар. А в Кирове у Константина появилась возлюбленная.

Спустя пять месяцев компания, в которой мужчина работал, обанкротилась. Работники не получили ни копейки. У Константина не было денег даже на то, чтобы вернуться обратно в Киров.Тогда кировчанин обратился в местный центр для бездомных. Там ему разрешили бесплатно ночевать в течение недели, а затем мужчина оказался на улице.

Из-за инвалидности мужчины от него отказалась его сожительница. Фото: youtube.com

- Однажды зимой я уснул на трубах, - поделился воспоминаниями Константин Мышкин. - Чувствую, что с ногами что-то не то. Зашел в подъезд, снял носки, и увидел, что стопы у меня уже посинели. Я позвонил в квартиру и попросил у женщины вызвать мне «скорую». В больнице сказали, что стопы придется ампутировать.

В той же больнице один из неравнодушных решил помочь Константину и дал ему деньги на билет в Киров. Однако бывшая сожительница мужчину не приняла. Тогда мужчине снова пришлось «бомжевать». Он по-прежнему ночевал на трубах, местные жители помогали инвалиду с едой, и даже иногда защищали его от других бомжей.

Однажды местная жительница рассказала о бездомном в СМИ и обратилась в социальный центр, тогда мужчину пролечили и предоставили ему постоянный ночлег. Сейчас Константин живет в центре и мечтает встать на ноги.

Также участник программы рассказал ведущим, что ему дали III группу инвалидности. Александр Гордон был возмущен этим фактом, и обратился к Кировской врачебно-трудовой экспертной комиссии с требованием дать мужчине с ампутированными ногами I нерабочую группу инвалидности. Кроме того, после программы Константину пообещали помочь с оформлением необходимых документов.