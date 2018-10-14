2018-10-14T11:10:27+03:00
Звезды

В Кирове выступит «Дискотека Авария»

Концерт пройдет у Дворца пионеров
Анна КРЮКОВА
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Рядом с Дворцом пионеров устанавливают сцену. Фото: vk.com/stroim_kirovРядом с Дворцом пионеров устанавливают сцену. Фото: vk.com/stroim_kirov
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В воскресенье, 14 октября, в Кирове выступит «Дискотека Авария». Группа приедет в наш город, что поздравить его жителей с Днем работника сельского хозяйства и 55-летием Агропромышленного комплекса «Дороничи».

Паблик «Строим Киров» опубликовал фотографии с подготовки праздничной площадки у Мемориала. Там устанавливают сцену.

Праздничный концерт, на котором ожидается выступление известной музыкальной группы, начнется в 16.00. Завершится фестиваль в 18.00 праздничным фейерверком.

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