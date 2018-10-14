В Кирове открылся первый велопарк для детей и новичков

СЕГОДНЯ 10:50 2018-10-14T10:51:01+03:00

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В Кирове на улице Подгорная,18 открылся первый в Кирове скилл-парк. Новая площадка включает в себя базовый набор фигур, который необходим для обучения детей и новичков навыкам управления велосипеда. Об этом сообщили в группе «Велошкола Киров» Вконтакте.

- Мы строили, строили и наконец построили, - сообщается на стене сообщества. - В скилл-парке построена горка, качель, препятствия в виде бревен, деревянный шор, горка-дроп и большой бревенчатый круг для триала.

Также активисты проекта «Велошкола Киров» сообщают, что все фигуры можно проезжать в произвольном порядке как детям, так и новичкам. Главное условие - наличие шлема. Трассы были построены активистами при поддержке Фонда президентских грантов.