В Кирове оценили темпы строительства 6 детских садов

СЕГОДНЯ 12:32 2018-10-13T12:32:13+03:00

На всех шести объектах работы идут без выходных. Фото: admkirov.ru

Вопросы есть лишь по одному зданию в Нововятском районе, но застройщик уверяет, что успеет в срок

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Чиновники правительства Кировской области оценили ход строительных работ шести детских садов в Кирове.

Напомним, до конца текущего года в Кирове построят 6 новых дошкольных учреждений: 2 в мкр. Чистые пруды, по 1 садику появится в микрорайонах Урванцево, Озерки, в Нововятском районе, в районе Метроград. На эти цели из бюджетов всех уровней направят более миллиарда рублей. Будет создано 1580 новых мест.

Все работы должны быть завершены до конца 2018 года. А уже в январе 2019 года новые сады начнут работать.

Как отчитались заместителю председателя правительства Кировской области Дмитрию Курдюмову застройщики, на всех шести объектах работы идут без выходных.

Так, в детском саду по улице Чистопрудненской, 8 а на 80% выполнены штукатурные работы и отделка фасада керамогранитом. Завершается устройство второго слоя кровли, запущено отопление.

В садике по улице Ивана Попова, 95 завершен монтаж двух этажей здания, установка окон, кладка перегородок. Выполнена бытовая и ливневая канализация, закончены работы по устройству водопровода, на 80% смонтирована тепловая сеть.

В саду на улице Торфяной, 11 продолжаются работы по монтажу системы вентиляции и внутренней электроразводки. Проложены наружные сети теплоснабжения. Продолжаются работы по благоустройству, запущено отопление здания.

Высокую степень готовности имеет детский сад-ясли в Урванцево, в котором завершен монтаж теплового узла. Накануне в здании было подключено отопление. Продолжаются работы по благоустройству и озеленению территории, параллельно завершается внутренняя отделка стен и потолков.

Не имеется замечаний и к садику на улице Московской, 215 – работы здесь ведутся по графику.

Вопросы возникли лишь по объекту на улице Энгельса, 4 а, где были отставания от графика. Но директор компании-застройщика «Альфа-Строй» Андрей Спиридонов заверил, что темпы строительства объекта на данный момент увеличены, благодаря чему новый сад в Нововятском районе будет введен в эксплуатацию к середине декабря.

Добавим, что все новые детсады будут оснащены бассейном и тёплыми полами. В каждом из них предусмотрены ясельные группы. Они расположатся на первых этажах с автономным входом.

Здания детсадов являются типовыми, тем не менее каждое из них будет иметь и свой стиль, и свою планировку, подчеркнули застройщики.

В каждом из новых садиков будет по 12 групп на 260-270 малышей.