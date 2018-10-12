2018-10-12T19:30:13+03:00
Общество

В Кирове щенки ищут новый дом: они замерзали под бетонными плитами на Комсомольской

Двухмесячные дворняжки сейчас на передержке
Елизавета Захарова
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Щенки были найдены на улице Комсомольской. Фото: Анна КОНОВАЛОВАЩенки были найдены на улице Комсомольской. Фото: Анна КОНОВАЛОВА
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Четверо щенят несколько недель жили рядом с производством на улице Комсмольской. Беспризорная собака родила их в августе под бетонными плитами. Местные жители приходили подкармливать семейство до тех пор пока щенки не подросли, а их мама не исчезла.

Бездомные животные жили под бетонными плитами. Фото: Анна КОНОВАЛОВА

Бездомные животные жили под бетонными плитами. Фото: Анна КОНОВАЛОВА

Тогда выводок из пятерых щенят забрала к себе на передержку волонтер «Дари добро». Одному мальчику сразу же нашли дом, а вот три его сестры и брат до сих пор никому не приглянулись.

Сейчас они живут все вместе на передержке. Фото: Анна КОНОВАЛОВА

Сейчас они живут все вместе на передержке. Фото: Анна КОНОВАЛОВА

- Имена мы им еще не дали, - рассказала «Комсомолке» девушка, курирующая щенков. - Надеемся, что пристроим их в хорошие руки. Пусть они и дворняжки, но очень ласковые и игривые. Вырастут небольшими, как и их мама: в холке ниже колена.

Три девочки и один мальчик ищут любящих хозяев. Фото: Анна КОНОВАЛОВА

Три девочки и один мальчик ищут любящих хозяев. Фото: Анна КОНОВАЛОВА

При нужной дрессировке, любви и заботе даже девочки станут отличными охранниками, а тем более верными друзьями.

Помочь им можно даже кормом или любыми другими необходимыми вещами. Фото: Анна КОНОВАЛОВА

Помочь им можно даже кормом или любыми другими необходимыми вещами. Фото: Анна КОНОВАЛОВА

Если вы хотите помочь щенкам или подарить им новый дом, то звоните по телефону: 44-20-60, Татьяна.

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