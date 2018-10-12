В Костино банда подростков избивает местных жителей

СЕГОДНЯ 18:10 2018-10-12T18:31:31+03:00

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В редакцию «Комсомольской правды» обратились жители поселка Костино: с конца весны там орудует банда подростков, которые нападают на мужчин, избивают их и сбегают. От их рук и ног пострадало уже несколько человек.

- Они выслеживают мужиков среднего возраста или уже пожилого возраста, которые не могут дать сдачи, - рассказала «Комсомолке» Ольга. - Нападают со спины, роняют на землю и всей оравой начинают запинывать. Когда понимают, что жертва едва ли не теряет сознание, убегают. Ни вещи, ни одежду они не трогают. Наверно, самоутверждаются так.

На вид парням лет 15-17. Орудуют они только по вечерам. В начале лета напали на одного, чуть не сломали ноги, потом на другого — ударили по затылку, третьего избили и оставили валяться на дороге. Местные мужики попытались их выследить: один с битой патрулирует поселок, другой на машине ездит по улицам и дворам. Но все безрезультатно.

- На днях они напали на моего знакомого, - продолжает Ольга. - Приятель шел из магазина. Двое набросились на него со спины и повалили на тротуар. Он стукнулся головой об бордюр. Парни начали его запинывать ногами, а он перевернулся на живот, сгруппировался, а потом встал и начал отвечать. Подростки испугались и разбежались. Говорит, его спас военный бушлат (двубортное пальто, раньше называли «защитник грудины» – Ред.). Если бы был одет в обычную куртку, то потерял бы сознание или еще хуже. Ему 46. И одного парня он «очень хорошо запомнил».

В полиции помочь ни чем не могут: ни один из пострадавших не написал заявления на подростков. Мужчины надеются сами отыскать парней и «научить их уму-разуму».

Если вы стали жертвой такой банды, то все же лучше обратиться в правоохранительные органы, чтобы предотвратить нападения на других.