2018-10-12T13:50:52+03:00
Общество

В Кировской области установили памятник тепловозу

Эти машины во время Великой Отечественной войны возили торф от Каринторфа до Кирово-Чепецкой ТЭЦ
Виктория ЛЕБЕДЕВА
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Эти машины во время Великой Отечественной войны возили торф от Каринторфа до Кирово-Чепецкой ТЭЦ. Фото: chepetsk.ruЭти машины во время Великой Отечественной войны возили торф от Каринторфа до Кирово-Чепецкой ТЭЦ. Фото: chepetsk.ru
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В Каринторфе активисты готовят к открытию памятник тепловозу марки ТУ4. Именно эти машины многие годы доставляли вагоны с торфом на ТЭЦ-3 в Кирово-Чепецк. Об этом рассказывают в ПАО «Т Плюс».

- Мемориал создан по инициативе жителей в рамках проекта поддержки местных инициатив «Память жива». Сам экспонат для установки рядом со станцией «Технической» предоставила компания «ВяткаТорф», - говорят в ПАО «Т Плюс».

Руководитель орггруппы проекта, учитель Каринской средней школы Татьяна Гайсина, рассказывает, что сам паровоз уже установлен. Остается только выложить дорожку к нему брусчаткой, сделать ограждение и повесить саму памятную доску с надписью: «В память о тружениках тыла – железнодорожниках и торфяниках Каринторфа».

Кстати, цвет тепловоза был согласован с инициативной группой по данному проекту ППМИ. Для покраски была использована специальная краска, обладающая повышенной стойкостью к погодным условиям.

Напомним, что поселок Каринторф возник при торфоразработках, которые велись для нужд Кирово-Чепецкой ТЭЦ в годы Великой Отечественной войны. Трудились на торфоразработках, в основном, женщины, труд был тяжелый, ручной. И новый монумент посвящен именно труженикам тыла, которые ковали победу в Великой Отечественной войне в тылу, поставляя топливо на теплоэлектростанцию.

Торжественное открытие монумента должно состоятся в конце октября.

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