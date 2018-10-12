В Оричах бывший заключенный напал с ножом на своих знакомых и похитил у них 250 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:22 2018-10-12T13:22:44+03:00

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В Оричевском районе осудили 33-летнего мужчину, который с ножом напал на трех своих знакомых, ради наживы. Угрожая, преступник требовал у приятелей дать ему все их сбережения. Об этом сообщила областная прокуратура.

Инцидент произошел 17 сентября 2017 года. Мужчина проник в квартиру друзей в доме №11 по улице Юбилейной, поселка городского типа Оричи. Угрожая ножом мужчина потребовал отдать ему деньги: испугавшись, одна из потерпевших отдала осужденному 250 тысяч рублей, после чего он убежал.

Но после звонка в полицию, он был задержан. В результате районный суд признал подозреваемого виновным по ч.2 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия». С учетом его прошлой судимости мужчина сядет в тюрьму строгого режима на 5,5 лет. Один из потерпевших потребовал возмещения материального вреда, суд согласился с этим требованием и обязал осужденного его выполнить.

Приговор в законную силу вступил.