В общежитии Кировского авиационного техникума умер студент четвертого курса

СЕГОДНЯ 10:21 2018-10-12T10:22:20+03:00

Молодой человек скончался от остановки сердца в комнате общежития. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В общежитии Кировского авиационного техникума умер девятнадцатилетний студент. У молодого человека остановилось сердце и он упал. Труп обнаружила соседка. Инцидент произошел 1 октября 2018 года.

-Сотрудники следственного комитета провели по данному факту доследственную проверку, - прокомментировали в пресс-службе ведомства. - Молодой человек скончался от сердечной боли. Ему вызвали «Скорую», но медики не смогли ему помочь.

Парень учился уже на последнем курсе училища. Сам он родом из Кирово-Чепецка. Его друзья утверждают, что молодой человек не имел вредных привычек и вел здоровый образ жизни.