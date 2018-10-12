2018-10-12T09:07:40+03:00
Общество

Из Кирова в Нововятск будет ходить бесконтактный троллейбус

Сорок новых единиц общественного транспорта появятся в городе к 2019 году
Елизавета Захарова
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Новый троллейбус в тестовом режиме начнет ходит с 15 октября. Фото: admkirov.ruНовый троллейбус в тестовом режиме начнет ходит с 15 октября. Фото: admkirov.ru
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С понедельника, 15 октября 2018 года, по улицам Кирова пустят новые троллейбусы. Машины будут тестироваться в течение 60 дней, чтобы к 2019 году город закупил 40 троллейбусов. Об этом сообщила администрация города Кирова, ссылаясь на директора «Автотранспортного предприятия» Сергея Волкова.

- Мы будем тестировать троллейбус производства Уфимского трамвайно-троллейбусного завода, - рассказала Сергей Сергеевич. - Эта марка более современная и модернизированная, чем те, что у нас уже есть. Кроме того до конца года мы протестируем и бесконтактный троллейбус. Проще говоря машина будет передвигаться благодаря бесконтактным проводам.

Такой троллейбус будет тестироваться на маршруте Киров-Нововятск. Какие именно машины будут ходить по Кирову с нового года неизвестно: решение будет принято после получения результатов тестирования.

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