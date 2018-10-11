По вине директора РИЦ деньги кировчан не доходили до КТК

СЕГОДНЯ 16:11 2018-10-11T17:41:18+03:00

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Бывшая директор «Расчетно-информационного центра» Кирова недоперечислила деньги, собранные с кировчан за отопление, «Кировской теплоснабжающей компании». Таким образом, КТК потеряло 14,2 млн. рублей. Об этом рассказывают в ресурсоснабжающей организации ПАО «Т Плюс».

«РИЦ» занимался сбором денежных средств за коммунальные услуги с населения, а дальше должен был перечислять их ресурсоснабжающим организациям. Но директор «РИЦ» своим решением распорядилась переводить в КТК не все деньги, собранные с кировчан, дома которых обслуживала управляющая компания «ГорЖилКомплекс» и управляющая компания «Доверие».

На даму было заведено уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями».

На днях Ленинский районный суд Кирова рассмотрел уголовное дело. Бывшую директора РИЦ признали виновной. Ее приговорили к 2 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 3 года. Также женщина обязана выплатить ущерб, нанесенный «Кировской теплоснабжающей компании» в сумме 14,2 млн. рублей.