В Котельниче арестовали вора с чужой кастрюлей в руках
В среду, 10 октября, к полицию Котельнича обратилась местная жительница. Женщина пояснила, что увидела, как в одну из квартир дома по улице Ванеева залез вор. Мужчина открыл в помещении окно и стал выбрасывать оттуда вещи. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.
- Оперативный дежурный передал информацию всем нарядам, и росгвардейцы сразу же прибыли по указанному адресу, - сообщили в ведомстве. - Мужчину задержали в тот момент, когда он вылезал из окна чужой квартиры с кастрюлей в руках.
Рядом с окном были сложены вещи и продукты, которые мужчина планировал забрать с собой. Их 44-летний котельничанин хотел продать и купить себе спиртное. Мужчину передали сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств произошедшего. Выяснилось, что местный житель ранее уже был судим.