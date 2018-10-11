2018-10-11T13:51:41+03:00
Происшествия

В Котельниче арестовали вора с чужой кастрюлей в руках

В этот момент мужчина как раз вылезал из окна квартиры
Анна КРЮКОВА
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Мужчина оказался ранее судимМужчина оказался ранее судимФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В среду, 10 октября, к полицию Котельнича обратилась местная жительница. Женщина пояснила, что увидела, как в одну из квартир дома по улице Ванеева залез вор. Мужчина открыл в помещении окно и стал выбрасывать оттуда вещи. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

- Оперативный дежурный передал информацию всем нарядам, и росгвардейцы сразу же прибыли по указанному адресу, - сообщили в ведомстве. - Мужчину задержали в тот момент, когда он вылезал из окна чужой квартиры с кастрюлей в руках.

Рядом с окном были сложены вещи и продукты, которые мужчина планировал забрать с собой. Их 44-летний котельничанин хотел продать и купить себе спиртное. Мужчину передали сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств произошедшего. Выяснилось, что местный житель ранее уже был судим.

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