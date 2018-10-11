2018-10-11T12:25:24+03:00
Общество

На Производственной, сняли асфальт, уложенный в дождь

Работы переделали после того, как активисты выложили видео с нарушениями в социальные сети
Виктория ЛЕБЕДЕВА
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В Кирове на ул Производственной, 10 сняли уложенный в дождь асфальт. Об этом рассказывают в администрации КироваВ Кирове на ул Производственной, 10 сняли уложенный в дождь асфальт. Об этом рассказывают в администрации Кирова
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В Кирове на ул Производственной, 10 сняли уложенный в дождь асфальт. Об этом рассказывают в администрации Кирова.

Напомним, что 10 октября в социальных сетях появилось видео того, как дорожники укладывают асфальт прямо в лужи в сырую погоду.

Напомним, что по нормативам асфальтные работы должны вестись только в сухую погоду и при температуре не ниже +7 градусов. Об этом на совещаниях по ходу работ в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» уже много раз заявлял министр энергетики и ЖКХ Кировской облатси Игорь Редькин, а также глава администрации Кирова Илья Шульгин.

Подобная ситуация уже была 30 сентября, когда общественники выложили в сообщество «Делай дороги» видео, как подрядчики укладывают асфальт во время дождя на ул. Дзержинского, 64.

Тогда департамент городского хозяйства города выехал на место. И работы субподрядчика ООО «Экология-Водстрой» (подрядчик «Гордормостстрой») были остановлены. Теперь администрация ведет претензионную работу, чтобы подрядчик переделал работу за собственный счет.

Как только новое видео появилось в сети на место выехал руководитель департамента городского хозяйства Александр Орехов. Работы были остановлены. Сегодня утром подрядчик (ООО «Фонекс») начал переделывать участок.

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