2018-10-11T12:37:49+03:00
Происшествия

За год директор управляющей компании не заплатил коммунальщикам более 6,5 миллиона рублей

На него завели уголовное дело и лишили квалификационного аттестата
Елизавета Захарова
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Директор УК год не платит за тепло, потребляемое своими домами. Фото: Яндекс.КартыДиректор УК год не платит за тепло, потребляемое своими домами. Фото: Яндекс.Карты
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В Кирове директор УК «Жилсервис и К» в течение года не оплачивал услуги по подаче тепла в дома. Тем самым задолжав «Кировской теплоснабжающей компании» 6,5 миллиона рублей. Об этом сообщила областная прокуратура.

В ходе оперативных действий было установлено, что 60-летний руководитель компании получил от жильцов деньги за коммунальные услуги, но так и не передал их ресурсникам. В итоге возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее ущерб в особо крупном размере». Однако, к началу расследования весь материальный ущерб был компенсирован виновником.

Помимо того, что руководителя компании могут посадить на два года в тюрьму, еще его могут лишить квалификационного аттестата: мужчина не сможет занимать руководящие должности в фирмах, управляющих жилым фондом.

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