В Кирове «Тойота Ленд Крузер» уронил столб на «Ладу»

СЕГОДНЯ 09:24 2018-10-11T11:17:01+03:00

В Кирове «Тойота Ленд Крузер» снес столб, который упал на «Ладу». Фото: ГИБДД по Кировской области

На днях в этом же месте также снесли опору электропередач

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Утром, 11 октября, в 7.25, на ул. Ленина у дома № 159, произошла серьезная авария.

По предварительным данным ГИБДД по Кировской области «Тойота Ленд Крузер» ехала по Ленина от Тимирязева в сторону Хлановской. В какой-то момент 57-летний водитель «Крузака» «не справился с управлением и совершил наезд на опору уличного освещения». Именно так причина аварии обозначена в протоколе ГИБДД.

От удара «Тойоту» выбросила на газон, она перевернулась. А вот железобетонный столб упал. Причем попал прямо на «ВАЗ-2110», который в этот момент ехал в попутном направлении.

От удара «Тойоту» выбросила на газон, она перевернуласьФото: Виктория ЛЕБЕДЕВА

Водитель «Тойоты» получил травмы, но врачи оказали ему помощь прямо на месте, госпитализация не потребовалась.