На перекрестке Некрасова и Попова на ходу загорелась легковушка

СЕГОДНЯ 08:33 2018-10-11T08:33:49+03:00

Причина ЧП пока что не названа

Изменить размер текста: A A

Вечером в среду, 10 октября, в Кирове прямо во время движения загорелась «четырнадцатая». Это произошло в районе перекрестка улиц Попова и Некрасова в 20.00 часов. Видеозапись с места ЧП опубликована сообществом «Злой кировчанин».

Автомобиль загорелся во время движения.Видео: Елена Баязитова vk.com/zlo43

Очевидцы сообщили, что спасти машину не удалось: пожарные приехали всего через несколько минут, однако до этого значительных мер по тушению огня никто не предпринимал, практически все свидетели ЧП просто проезжали мимо.

- На светофоре машина остановилась и загорелась, - написал автор видеозаписи. - Без жертв, но машину жалко. Пожарные приехали минут через пять, потушили.

В ГУ МЧС по Кировской области сообщили, что для ликвидации последствий пожара на место прибыли 10 спасателей и 3 единицы техники. Точная причина возгорания пока что не называется.