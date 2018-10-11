2018-10-11T08:33:49+03:00
Происшествия

На перекрестке Некрасова и Попова на ходу загорелась легковушка

Причина ЧП пока что не названа
Анна Волконская
Поделиться:
По словам очевидцев, спасти машину не удалось. Фото: vk.com/zlo43По словам очевидцев, спасти машину не удалось. Фото: vk.com/zlo43
Изменить размер текста:

Вечером в среду, 10 октября, в Кирове прямо во время движения загорелась «четырнадцатая». Это произошло в районе перекрестка улиц Попова и Некрасова в 20.00 часов. Видеозапись с места ЧП опубликована сообществом «Злой кировчанин».

Автомобиль загорелся во время движения.Видео: Елена Баязитова vk.com/zlo43

Очевидцы сообщили, что спасти машину не удалось: пожарные приехали всего через несколько минут, однако до этого значительных мер по тушению огня никто не предпринимал, практически все свидетели ЧП просто проезжали мимо.

- На светофоре машина остановилась и загорелась, - написал автор видеозаписи. - Без жертв, но машину жалко. Пожарные приехали минут через пять, потушили.

В ГУ МЧС по Кировской области сообщили, что для ликвидации последствий пожара на место прибыли 10 спасателей и 3 единицы техники. Точная причина возгорания пока что не называется.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Производственной, сняли асфальт, уложенный в дождь
57% кировчан получают «белую» зарплату
За прошедшие сутки в Кировской области два автомобиля вылетели с дороги в кювет
Команда VyatkaSU 1 стала первой на чемпионате спортивного программирования
В Кирове прошла первая игра медицинской интеллектуальной лиги
По делу о хищениях в «Электронном проездном» задержан экс-директор ЦДС
За год директор управляющей компании не заплатил коммунальщикам более 6,5 миллиона рублей
В поселке Пинюг бывший заключенный выхватил из рук пенсионерки 6 тысяч рублей
В Кирове асфальт вновь укладывают в лужи
Следователи СКР выяснят причины падения потолка на 90-летнюю кировчанку
Приглашаем к участию в конкурсе творческих эссе «Слово о деле»
За три года черные риелторы обманули шестерых кировчан на 6,8 миллиона рублей
В Кирове «Тойота Ленд Крузер» уронил столб на «Ладу»
На путепроводе на Луганской произошло массовое ДТП
Илья Шульгин раскритиковал безопасные «желтые заборы» на улицах города