2018-10-10T16:59:22+03:00
Общество

Кладбища Кирова приберут к Покровской субботе

Вчера подрядчики вывезли мусор с Филейского кладбища
Анна КРЮКОВА
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С кладбищ вывезут мусор, ветки и листвуС кладбищ вывезут мусор, ветки и листвуФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Кировские кладбища приберут к родительской субботе, 13 октября. Оттуда вывезут мусор, ветки и листву. Вчера, 9 октября, подрядчики уже прибрали территории кладбищ в слободе Орлы Нововятского района и с Филейского кладбища. Об этом сообщили на сайте администрации города.

- Территории кладбищ прибираются регулярно, однако кировчане не перестают свозить сюда мусор, в том числе крупногабаритный и строительный, - отметили в Дирекции дорожного хозяйства. К примеру, с Филейского кладбища вывезли уже 8 кубометров мусора.

Всего, по оценкам рабочих, только с это кладбища предстоит вывезти еще 20 кубометров муосра. Также до 12 октября будут очищены от пыли и грязи места посадки и высадки пассажиров.

Напомним, что в Покровскую субботу из Кирова на кладбища будут увеличено число рейсов пассажирских автобусов и троллейбусов.

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