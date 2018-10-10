Кировчанин обвиняется в получении 200 тысяч рублей подкупа

СЕГОДНЯ 13:28 2018-10-10T13:28:27+03:00

Мужчина может получить девять лет тюрьмы и крупный штраф

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В Кирове директор фирмы «Вятский Тёс» обвиняется в коммерческом подкупе. По версии следствия, мужчина заявил директору другой фирмы, что он готов отказаться от участия в аукционе. «Вятский Тёс» мог не претендовать на покупку участка леса, за это кировчанин просил у конкурента 200 тысяч рублей.

- Директор второй фирмы был вынужден согласиться на подкуп - ему нужно было победить в аукционе, - рассказали в СУ СКР по Кировской области. - 8 октября обвиняемый получил 200 тысяч рублей. Уголовное дело заведено по п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп».

Отметим, что максимальное наказание для директора «Вятского Тёса» может составить девять лет тюрьмы со штрафом до восьми миллионов рублей. Расследование дела продолжается.