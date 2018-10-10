2018-10-10T14:59:29+03:00
Общество

На благоустройство Кочуровского парка потратят 17,6 миллиона рублей

Торги пройдут уже 29 октября
Александр ЧАРУШИН
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В парке обустроят газоны, тротуары, брусчатые дорожки и систему водоотведенияВ парке обустроят газоны, тротуары, брусчатые дорожки и систему водоотведенияФото: Анна КРЮКОВА
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В Кирове продолжаются работы по благоустройству Кочуровского парка. Городские власти готовы потратить на эту зону отдыха еще 17 миллионов 667 тысяч рублей. Соответствующий аукцион уже опубликован на сайте госзакупок.

Так, в парке создадут систему водоотведения, разберут часть брусчатых дорожек и отремонтируют их, обустроят новые газоны и тротуары. Деньги на работы по благоустройству парка будут выделены из бюджета Кирова и области. Заказчик работ - департамент городского хозяйства.

Заявки от подрядчиков принимаются до 24 октября, сами торги пройдут в понедельник, 29 октября. Подрядчик, выигравший торги, должен будет провести все работы в течение 30 дней.

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