2018-10-10T10:20:06+03:00
Происшествия

Кировчанин купил бутылку воды за 6 200 рублей

Мужчину обманул интернет-продавец предметов старины
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
В посылке вместо самовара оказалась бутылка с водой. Фото: kanaduchi.livejournal.comВ посылке вместо самовара оказалась бутылка с водой. Фото: kanaduchi.livejournal.com
Изменить размер текста:

На днях в Кирове произошел очередной случай дистанционного мошенничества. В полицию обратился обманутый житель Нововятского района. Мужчина рассказал, что он хотел купить старинный самовар и решил сделать это через сайт интернет-объявлений. Вскоре он нашел подходящий вариант, связался с «продавцом» и отправил ему 6 200 рублей. Посылка потерпевшему действительно пришла, но самовара в ней не оказалось.

- Вместо самовара мошенник прислал мужчине бутылку с водой, - рассказали в пресс-службе УМВД по Кировской области. - Потерпевший сразу же обратился в полицию. Уголовное дело заведено по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Сейчас уже ведутся поиски преступника. Полицейские вновь просят кировчан быть предельно осторожными при совершении интернет-сделок.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За прошлую неделю 6 500 кировчан заболели ОРВИ
В Кирове нашли пропавшего подростка. В тот же вечер он снова сбежал из дома
Ночью на Лепсе бегала енотовидная собака
Две недели люди проходили мимо полуторамесячного котенка с воспаленными, надувшимися глазами
60-летний кировчанин напал на офис микрозаймов с молотком
Погода на среду: в Киров вновь придут холод, осадки и шквалистый ветер
Кировские лесники уходят из отрасли
Следственный комитет: у кировских «Свидетелей Иеговы» при обыске нашли две гранаты и мину
Врачи достали из глаза кировчанина двухсантиметровый кусок проволоки
Кировчанка Мария Васильева поборется за 5 миллионов в шоу «Русский ниндзя»
Депутаты Богородска передумали и проголосовали за городской округ
«Киров Urban Форум» - вместе с ВятГУ!
Расписание автобусов на Покровскую субботу в Кирове
В Омутнинске пьяный сожитель зарезал 45-летнюю женщину
Житель Юрьи притворился собственным братом, чтобы не платить алименты
В Кирове загорелся заброшенный дом: пожар тушили 20 человек
В Кирово-Чепецке легковушка врезалась в автобус: есть пострадавшие
На директора ООО «Электронный проездной» завели уголовное дело, он взят под стражу
В Слободском мошенник «заработал» 1,9 миллиона рублей
В Кирове за фальшивые 5000 купюры осудили москвича
В Кирове экс-уголовник избил приятеля табуретом и получил новый срок
Ректоры кировских вузов поздравили слушателей МАГУ с началом нового учебного года
В Кирове разыскивают водителя, сбившего 17-летнюю школьницу
Склеротерапия - современный метод лечения заболеваний вен нижних конечностей
«Умные остановки» заработали в двух кировских школах