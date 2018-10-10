Кировчанин купил бутылку воды за 6 200 рублей

СЕГОДНЯ 10:19 2018-10-10T10:20:06+03:00

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На днях в Кирове произошел очередной случай дистанционного мошенничества. В полицию обратился обманутый житель Нововятского района. Мужчина рассказал, что он хотел купить старинный самовар и решил сделать это через сайт интернет-объявлений. Вскоре он нашел подходящий вариант, связался с «продавцом» и отправил ему 6 200 рублей. Посылка потерпевшему действительно пришла, но самовара в ней не оказалось.

- Вместо самовара мошенник прислал мужчине бутылку с водой, - рассказали в пресс-службе УМВД по Кировской области. - Потерпевший сразу же обратился в полицию. Уголовное дело заведено по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Сейчас уже ведутся поиски преступника. Полицейские вновь просят кировчан быть предельно осторожными при совершении интернет-сделок.