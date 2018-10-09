2018-10-09T18:54:50+03:00
Происшествия

60-летний кировчанин напал на офис микрозаймов с молотком

Мужчина может отправиться в колонию на десять лет
Александр ЧАРУШИН
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Сразу после нападения мужчина скрылся с места ЧП. Фото: управление МВД по Кировской областиСразу после нападения мужчина скрылся с места ЧП. Фото: управление МВД по Кировской области
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В Нововятском районе Кирова на днях было совершено нападение на офис микрозаймов. Злоумышленник с молотком в руках заставил кассира отдать ему деньги, после чего скрылся. Как только сообщение об этом поступило в полицию, оперативники начали поиски налетчика.

Кировчанин напал на офис микрозаймов с молотком.Видео: пресс-служба УМВД России по Кировской области

- Вскоре была установлена личность подозреваемого, - рассказали в пресс-службе областного УМВД. - Им оказался ранее судимый 60-летний кировчанин, мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Уголовное дело против него возбуждено по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой с применением оружия».

Отметим, что наказание для налетчика может составить десять лет тюрьмы. Мужчина уже заключен под стражу.

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