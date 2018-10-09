2018-10-09T12:12:07+03:00
Происшествия

В Кирово-Чепецке легковушка врезалась в автобус: есть пострадавшие

Двоим молодым людям понадобилась помощь медиков
Александр ЧАРУШИН
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Виновник ДТП разворачивался на дороге и столкнулся с ЛиАЗом. Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Кировской областиВиновник ДТП разворачивался на дороге и столкнулся с ЛиАЗом. Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Кировской области
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Вчера, 8 октября, на трассе в Кирово-Чепецком районе столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль. ДТП произошло около 15.00 часов. По предварительным данным, 22-летний водитель «Шевроле Нива» разворачивался на дороге и не пропустил попутный автобус ЛиАЗ под управлением 38-летнего мужчины.

- В результате аварии водитель «Шевроле» и его 22-летний пассажир получили травмы, - рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции. - Им понадобилась помощь медиков, молодых людей госпитализировали. Данных о пострадавших в автобусе ЛиАЗ нет.

Отметим, что виновник ДТП в момент аварии был трезв. Остальные детали происшествия устанавливаются.

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