2018-10-09T10:28:38+03:00
Происшествия

В Кирове разыскивают водителя, сбившего 17-летнюю школьницу

Об этом сообщили в Госавтоинспекции
Александр ЧАРУШИН
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К счастью, травмы девушки оказались не опасными для жизниК счастью, травмы девушки оказались не опасными для жизниФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Вчера, 8 октября, в Кирове произошло ДТП с пострадавшим. Авария случилась около 16.00 часов по адресу ул. Свободы, 155. Водитель неустановленного автомобиля при повороте налево сбил пешехода, переходившего проезжую часть. Пострадавшей оказалась 17-летняя кировская школьница.

- По предварительным данным, водитель не убедился в безопасности маневра, поэтому и сбил подростка на пешеходном переходе, - сообщили в пресс-службе областного УГИБДД. - К счастью, травмы девушки оказались не столь серьезными, госпитализация ей не потребовалась.

Сейчас инспекторы уже разыскивают водителя, виновного в этом ДТП.

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