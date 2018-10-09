2018-10-09T10:20:18+03:00
Общество

«Умные остановки» заработали в двух кировских школах

Мониторы отражают время прибытия автобусов к ближайшей остановке
Анна КРЮКОВА
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В понедельник табло появилось в школе №26 в Урванцево. Фото: admkirov.ruВ понедельник табло появилось в школе №26 в Урванцево. Фото: admkirov.ru
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В понедельник, 8 октября, в школе №26 в Урванцево заработало табло «Умной остановки». Монитор показывает, сколько времени осталось до прибытия конкретного автобуса к ближайшей остановке. Об этом сообщили на сайте администрации города.

- Особенно актуально это будет зимой, когда на улице холодно, - отметили в мэрии. - Благодаря табло ребенок может ориентироваться по времени прибытия автобуса - и ожидать общественный транспорт не на морозе, а в помещении.

Вчера работу табло продемонстрировали журналистам. Монитор работал со сбоями из-за временного отсутствия соединения с интернетом. Заместитель начальника департамента образования Вера Жуйкова пояснила, что монитор в ближайшее время настроят, и он будет работать без сбоев.

Сейчас «Умная остановка» работает также и в школе №28. Подключиться к проекту могут и другие образовательные учреждения. Участие в программе бесплатное, однако для этого от школы требуется наличие в фойе телевизора или информационного экрана и бесперебойного интернета.

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