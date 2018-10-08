«Это свидетельство полнейшего бессилия»: Илья Шульгин обязал УК ежедневно отчитываться о борьбе с мусором

СЕГОДНЯ 15:30 2018-10-08T16:53:29+03:00

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Сегодня, 8 октября, в мэрии Кирова прошло оперативное совещание. Сити-менеджер Илья Шульгин потребовал от подрядчиков отчета о работе «проблемных» мусорных контейнеров. Напомним, в течение последних нескольких месяцев кировчане регулярно жаловались в соцсетях на заваленные мусором контейнерные площадки.

- Инспекция, которая занимается этим вопросом, не приносит результатов, - цитирует слова Ильи Шульгина пресс-служба города Кирова. - Несколько дворов завалены мусором, это свидетельство полнейшего бессилия надзорной службы. Совещания с УК по вопросам вывоза мусора должны стать ежедневными, все компании должны докладывать о решении этих проблем.

На ежедневных совещаниях с УК, по мнению Ильи Шульгина, нужно прорабатывать и конкретные жалобы кировчан, если они продолжат поступать в соцсети. Отметим также, что работа компаний «Лепсе Уют Плюс» и «ЖЭУ Апрель» вскоре будет проверена - если выяснится, что эти УК не справляются с вывозом мусора, их привлекут к ответственности.