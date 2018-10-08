2018-10-08T16:33:20+03:00
Общество

Киров занял 68 место в стране по уровню зарплат

На первом месте рейтинга отказался Южно-Сахалинск, а на последнем - город Шахты
Виктория ЛЕБЕДЕВА
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Киров занял 68 место из 100 в рейтинге зарплат с учетом цен на продуктовую корзину в городе. Фото: ria.ruКиров занял 68 место из 100 в рейтинге зарплат с учетом цен на продуктовую корзину в городе. Фото: ria.ru
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Киров занял 68 место из 100, в рейтинге зарплат с учетом цен на продуктовую корзину в городе. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на экспертов РИА Рейтинг.

Всего в рейтинге оценивались 100 городов России - столицы субъектов и крупнейшие города по численности населения.

Для оценки брали не только средний уровень зарплат, о котором заявляют органы статистики, но и то, сколько «продуктовых корзин» можно купить на эту самую зарплату.

Лидерами рейтинга стали: Южно-Сахалинск (на среднюю зарплату 81,7 тыс. рублей можно купить 3,58 потребительской корзины), Салехард (на зарплату 90,54 тыс. рублей можно купить 3,55 «корзины»), Сургут (на зарплату 72,26 тыс. рублей можно купить 3,2 «корзины»).

Киров занял в рейтинге 68 место из 100. Средняя начисленная зарплата в месяц в I полугодии 2018 года у нас составила 30,14 тыс. рублей. На эти деньги можно купить 1,78 потребительской корзины.

Тройку аутсайдеров рейтинга замыкают: Черкесск (зарплата - 25,2 тыс. рублей, на которую можно купить 1,48 «корзины»), Севастополь (зарплаты в 25,7 тыс. рублей хватает на 1,41 «корзины») и город Шахты (на зарплату 24,91 тыс. рублей можно купить 1,32 «корзины»).

- Результаты исследования свидетельствуют о существенной неравномерности уровня зарплат в разных городах, даже с учетом более высоких цен в городах с высокими номинальными зарплатами. Реальный уровень средних зарплат у лидеров и аутсайдеров отличается примерно в 2,7 раза, - делают вывод в РИА Новости.

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