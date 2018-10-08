2018-10-08T12:12:16+03:00
Происшествия

В Верхнекамском районе неизвестные вырубили леса на полтора миллиона рублей

Возбуждено уголовное дело
Александр ЧАРУШИН
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Незаконную рубку нашли на территории Кирсинского лесничества. Фото: Архив «КП»Незаконную рубку нашли на территории Кирсинского лесничества. Фото: Архив «КП»
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В Верхнекамском районе Кировской области выявлена незаконная рубка леса. Об этом стало известно в ходе проверок Кировского центра лесного хозяйства в Кирсинском лесничестве. Сумма ущерба, нанесенного областному лесному фонду, превысила полтора миллиона рублей.

- Следователь УМВД возбудил дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка леса в особо крупном размере», - сообщили в прокуратуре Кировской области. - Максимальное наказание по статье - семь лет тюрьмы со штрафом до полумиллиона рублей.

Прокуратура Верхнекамского района будет следить за ходом этого расследования. Личности преступников пока что не установлены.

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