В Верхошижемье девятиклассницу наградили медалью «За отвагу на пожаре»

СЕГОДНЯ 10:27 2018-10-08T12:14:37+03:00

Девушка спасла пять семей, в том числе детей и пенсионеров. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Кировской области

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Школьницу из поселка Верхошижемье Алену Хлыбову наградили медалью «За отвагу на пожаре». Напомним, ЧП произошло 23 апреля 2018 года: девушка, возвращаясь из школы, увидела, что ее дом горит. Алена сразу же сообщила об этом по номеру «101», однако пожар разгорался так быстро, что ей пришлось самой спасать родных и соседей.

- Девушка вбежала в квартиру, разбудила спящего отца и обошла остальные квартиры, - рассказали в управлении МЧС по Кировской области. - Затем Алена начала эвакуировать людей из горящего дома. Сразу же после того, как жильцы покинули дом, он начал рушиться.

Благодаря смелости Алены Хлыбовой были спасены пять семей, в том числе дети и пенсионеры. Приказ о вручении ей медали «За отвагу на пожаре» подписал лично глава МЧС России Евгений Зиничев.