2018-10-08T12:16:39+03:00
Спорт

Елена Ковалева о манеже в Вересниках: «Это уровень международного класса»

Глава города в выходные посетила достроенный спортивный объект
Анна Волконская
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Фото: duma.mo-kirov.ruФото: duma.mo-kirov.ru
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Легкоатлетический манеж в Вересниках - современный спортивный комплекс, открытие которого запланировано на конец октября. Глава города Кирова Елена Ковалева и министр спорта Кировской области Анна Альминова в выходные приехали посмотреть на готовый объект. Оценку дали высокую: манеж построен с использованием самых современных технологий.

- Это уровень международного класса, - сказала Елена Васильевна.

Также глава города сказала, что современный комплекс даст толчок в развитии микрорайона Вересники.

Планируется, что вскоре должны появиться бассейн, стадион, роллер-трек, многофункциональный спортивный комплекс, интернат для одаренных детей и гостиница, поскольку здесь планируется проведение соревнований всероссийского и международного уровней.

Главная задача, которую поставили власти, - это развитие таких видов спорта, как легкая атлетика, плавание, художественная гимнастика, прыжки с шестом, и других, в которых традиционно сильны российские спортсмены.

На открытие манежа ждут главу «Газпрома» Алексея Миллера. Именно эта компания выступила с инициативой строительства манежа в Кирове.

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