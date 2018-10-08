2018-10-08T12:19:24+03:00
Экономика

Кировская область получила 14,2 миллиарда рублей из бюджета страны

К концу года сумма превысит 20 миллиардов рублей
Александр ЧАРУШИН
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Сумма поступлений за прошедшие девять месяцев оказалась больше прошлогодней. Фото: Министерство финансов Кировской областиСумма поступлений за прошедшие девять месяцев оказалась больше прошлогодней. Фото: Министерство финансов Кировской области
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За январь-сентябрь 2018 года Кировская область получила из федерального бюджета 14,2 миллиарда рублей. Эта сумма на 12,7% выше, чем за девять месяцев 2017 года. Об этом рассказали в областном Министерстве финансов. При этом большую часть поступлений - 8,6 миллиарда рублей - составили дотации.

- Больше всего денег ушло на развитие транспортной системы (свыше 1,1 миллиарда рублей) и в сельское хозяйство (свыше 1 миллиарда), - пояснили в ведомстве. - Также крупные суммы ушли в сферы здравоохранения, образования, культуры и туризма, на социальную поддержку граждан.

Отметим, что до конца текущего года Кировская область получит еще 6 миллиардов рублей из бюджета страны.

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