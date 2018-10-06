4 кировских проекта попали в финал премии «Маршрут года»

СЕГОДНЯ 13:55 2018-10-06T13:55:42+03:00

3 место в номинации «Лучший маршрут выходного дня» получил тур выходного дня «Динозавры на Вятке». Фото: vk.com/dinopark.kotel

Их отметили за достижения в области создания и развития туристских маршрутов

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Четыре кировских проекта вышли в финал регионального конкурса всероссийской туристской премии «Маршрут года-2018».

В этом году в конкурсе участвовало 192 проекта из 52 регионов страны. Кировская область представила четыре проекта и все они завоевали призовые места:

2 место в номинации «Лучший культурно-познавательный маршрут» получил проект «Православная Вятка»,

2 место в номинации «Лучший маршрут на действующее производство» получила экскурсия на пивоваренный завод «Вятич»,

3 место в номинации «Лучший маршрут выходного дня» получил тур выходного дня «Динозавры на Вятке»,

3 место в номинации «Лучшая идея туристского маршрута» присуждено экскурсионный проект «Туризм доступен каждому».

Все кировские проекты примут участие в финале всероссийской туристской премии «Маршрут года – 2018», который пройдет 1-2 ноября в Ульяновске.

Напомним, что всероссийская туристская премия «Маршрут года» была учреждена в 2014 году как отраслевая награда за достижения в области создания и развития туристских маршрутов. Организатором конкурса выступило министерство туризма Тверской области.