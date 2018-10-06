4 кировских проекта попали в финал премии «Маршрут года»
Четыре кировских проекта вышли в финал регионального конкурса всероссийской туристской премии «Маршрут года-2018».
В этом году в конкурсе участвовало 192 проекта из 52 регионов страны. Кировская область представила четыре проекта и все они завоевали призовые места:
2 место в номинации «Лучший культурно-познавательный маршрут» получил проект «Православная Вятка»,
2 место в номинации «Лучший маршрут на действующее производство» получила экскурсия на пивоваренный завод «Вятич»,
3 место в номинации «Лучший маршрут выходного дня» получил тур выходного дня «Динозавры на Вятке»,
3 место в номинации «Лучшая идея туристского маршрута» присуждено экскурсионный проект «Туризм доступен каждому».
Все кировские проекты примут участие в финале всероссийской туристской премии «Маршрут года – 2018», который пройдет 1-2 ноября в Ульяновске.
Напомним, что всероссийская туристская премия «Маршрут года» была учреждена в 2014 году как отраслевая награда за достижения в области создания и развития туристских маршрутов. Организатором конкурса выступило министерство туризма Тверской области.