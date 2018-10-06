Руководители Кирова и области пожертвовали деньги в рамках всероссийская акция

СЕГОДНЯ 12:57 2018-10-06T12:57:14+03:00

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Рубернатор Кировской области Игорь Васильев, глава Кирова Елена Ковалева, генеральный директор ЗАО «Агрофирма «Дороничи» Константин Гозман, руководитель кировского завода «Авитек» Александр Иванов стали участниками всероссийская акция «Подари шанс ребенку».

Эта акция стартовала уже год назад в сотрудничестве с тремя крупнейшими финансовыми организациями: «Сбербанком», «ВТБ» и «Россельхозбанком». Условия акции таковы: благотворитель, внесший на счет ООБФ «Российский детский фонд» сумму не менее 5 тыс. рублей, получает сертификат с памятной монетой «Дари добро детям».

- Речь идет прежде всего о детях, нуждающихся в социальной поддержке и помощи, – пояснил суть проекта председатель Российского детского фонда Альберт Лиханов. – Уверен, свойственные моим землякам сердечность и доброта, забота о слабых и малых будут способствовать тому, что наша акция не останется незамеченной.

Собранные средства будут направлены на борьбу с социальным сиротством и детским туберкулезом.