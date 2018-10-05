2018-10-05T18:04:43+03:00
Происшествия

Кировчанин продавал пальто в интернете и лишился 6 700 рублей

Полиция уже ищет преступника
Александр ЧАРУШИН
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Мужчина рассказал мошеннику все данные своей банковской картыМужчина рассказал мошеннику все данные своей банковской картыФото: Анастасия ОСИПОВА
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В Кирове зафиксирован очередной случай дистанционного мошенничества. На этот раз жертвой преступников стал 40-летний мужчина. ЧП произошло еще 1 октября: кировчанин решил продать через интернет-сайт объявлений «Авито» свое пальто. Ему позвонил неизвестный мужчина - «покупатель» - и предложил перевести деньги за покупку.

- Для того чтобы отправить деньги, мошеннику якобы понадобились все данные банковской карты, - рассказали в пресс-службе УМВД по Кировской области. - Потерпевший передал ему всю необходимую информацию. Вскоре после этого с карты кировчанина исчезли 6 690 рублей.

В настоящее время полиция уже ведет розыск дистанционного мошенника.

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