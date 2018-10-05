На Спасском соборе установят колокол весом 4,8 тонны

СЕГОДНЯ 16:11 2018-10-05T16:11:52+03:00

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Для Спасского собора в Кирове изготовили колокол весом 4,8 тонны. Огромный инструмент отливали целых три месяца с конца июня по 1 октября в городе Тутаеве. Колокол станет самым большим в нашем городе. Об этом сообщил настоятель Спасского собора Петр Машковцев.

- Уже в эту субботу колокол поставят во дворе Спасского собора, - пояснил настоятель. - В конце октября - начале ноября колокол возведут на храм.

Также Петр Машковцев отметил, что на инструменте будут изображены четыре иконы: «Спас Нерукотворный», Казанская икона Божией Матери, Апостол Марк и Иоанна Предтечи. Стоимость колокола составила более 5 млн 600 тысяч рублей. Такие средства пожертвовал собору кировский предприниматель Иван Токманов.

Напомним, что второй по значимости колокол установлен на колокольне Трифонова монастыря. Его вес составляет 3 тонны 200 килограммов.