2018-10-05T15:05:32+03:00
Здоровье

За неделю 6 600 кировчан заболели ОРВИ

В регионе продолжается вакцинация против гриппа
Александр ЧАРУШИН
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Общий уровень заболеваемости снизился на 2,2%Общий уровень заболеваемости снизился на 2,2%Фото: Светлана БОРИСОВА
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За прошлую неделю 6 600 кировчан обратились в больницы с симптомами ОРВИ. Об этом сообщили в областном управлении Роспотребнадзора. Общий уровень заболеваемости при этом снизился: двумя неделями ранее ОРВИ заболели на 2,2% больше кировчан. Эпидемиологический порог также не был превышен.

- План по вакцинации кировчан от гриппа выполнен уже на 40%, - пояснили в ведомстве. - В общем планируется привить свыше 515 тысяч жителей Кировской области. Вскоре в регион поступит новая партия вакцины.

Напомним, получить бесплатную прививку могут дети с шести месяцев, школьники, студенты университетов и колледжей, беременные женщины и кировчане в возрасте старше 60 лет. Вакцинация будет бесплатной также и для работников медицины, образования, транспорта и коммунальной сферы.

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