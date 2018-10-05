2018-10-05T12:38:28+03:00
Происшествия

За пьяную езду и нападение на полицейского водитель получил реальный срок

Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима
Александр ЧАРУШИН
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Мужчина умудрился пнуть инспектора ДПС по лицуМужчина умудрился пнуть инспектора ДПС по лицуФото: Влад КОМЯКОВ
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Жителя Вятских Полян осудили за вождение в пьяном виде и нападение на сотрудника Госавтоинспекции. ЧП произошло еще 9 февраля 2018 года: нетрезвый мужчина за рулем ВАЗа был остановлен инспекторами ДПС. Выяснилось, что ранее этот водитель уже отбывал наказание за пьяную езду. Более того, мужчина в момент задержания пнул по лицу одного из сотрудников полиции.

- Уголовное дело было заведено по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил движения лицом, подвергнутым наказанию» и ч. 1 ст. 318 УК РФ «Насилие против представителя власти», - рассказали в прокуратуре Кировской области. - Суд признал мужчину виновным и назначил ему два с половиной года тюрьмы с лишением водительских прав на три года.

Осужденный обжаловал приговор, однако решение суда осталось в силе. Мужчина отправится в колонию строгого режима.

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