2018-10-05T12:14:34+03:00
Общество

Болезни сердца, рак, аварии, несчастные случаи - от чего умирают кировчане?

Опубликована статистика за 2017 год
Александр ЧАРУШИН
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За прошлый год 18 615 кировчан ушли из жизниЗа прошлый год 18 615 кировчан ушли из жизниФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Кировстате рассказали о причинах и общем уровне смертности кировчан. Так, по данным аналитиков, за 2017 год в Кировской области ушли из жизни 18 тысяч 615 человек. По этому показателю наш регион оказался на втором месте в ПФО.

Заболевания сердца и сосудов по-прежнему «лидируют» в общем списке: от них скончались почти 9 тысяч человек. В 16,4% всех случаев кировчане ушли из жизни из-за опухолей и новообразований (чуть более 3 тысяч человек). 8% смертей были вызваны болезнями органов дыхания и пищеварения. 1 656 (около 9%) кировчан скончались от несчастных случаев, отравлений и травм.

Отметим, что в Кировской области в 2017 году ушло из жизни на 0,4% больше женщин, чем мужчин. При этом женщины чаще умирают от болезней сердца и сосудов, а представители сильного пола - от опухолей, травм и несчастных случаев.

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