Рецидивисту дали полгода тюрьмы за кражу водки из «Магнита»

СЕГОДНЯ 10:50 2018-10-05T10:50:39+03:00

Ранее мужчина уже был судим за грабеж Фото: Влад КОМЯКОВ

У мужчины не нашлось 179 рублей на покупку

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27-летний кировчанин получил тюремный срок за кражу бутылки водки. ЧП произошло 12 июня 2018 года в магазине «Магнит» по адресу ул. Пионерская, 8. Безработный мужчина открыто похитил бутылку водки стоимостью 179 рублей.

- Дело против кировчанина завели по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж», - пояснили в прокуратуре Кировской области. - Ранее 27-летний мужчина уже имел судимость за аналогичное преступление. С учетом этого суд приговорил его к шести месяцам колонии строгого режима.

Отметим, что грабитель пытался обжаловать решение суда, однако приговор остался в силе.