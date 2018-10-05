Погода на выходные: в Киров придут заморозки и первый снег

СЕГОДНЯ 09:35 2018-10-05T11:56:24+03:00

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В пятницу и выходные дни в Кировской области вновь будет действовать мощный циклон - синоптики прогнозируют очередное падение температуры (на этот раз вплоть до заморозков), сильный ветер и осадки. По данным кировского Гидрометцентра, сегодня, 5 октября, воздух в городе прогреется до +11 градусов. Также в Кирове ожидаются западный ветер и дожди.

В ночь на субботу, 6 октября, температура опустится до -2 градусов по Цельсию, днем ожидается +5…+10 градусов тепла, дожди и мокрый снег. Также в Киров придет и сильный западный ветер.

В воскресенье, 7 октября, в Кирове станет чуть теплее: до +6 градусов ночью и +12 - днем. Синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, ветер и осадки.