2018-10-05T11:58:05+03:00
Происшествия

Водителю автобуса дали год колонии-поселения за смерть пассажира

Свою вину мужчина не признал
Александр ЧАРУШИН
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Водитель грубо нарушил правила движения, поэтому пенсионер выпал из автобусаВодитель грубо нарушил правила движения, поэтому пенсионер выпал из автобусаФото: Елена ВОРОБЬЕВА
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В Кирове завершен судебный процесс над водителем автобуса ПАЗ. Напомним, в ноябре 2017 года автобус выехал с остановки, не закрыв заднюю дверь салона. 67-летний пассажир выпал на проезжую часть и получил закрытую черепно-мозговую травму, через два дня после этого пенсионер скончался. В его гибели обвинили водителя ПАЗа: мужчина должен был закрыть двери автобуса и лишь после этого уехать с остановки.

- Водитель автобуса грубо нарушил правила движения, - пояснили в прокуратуре Первомайского района Кирова. - Свою вину, однако, он не признал. Дело против мужчины возбудили по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Суд приговорил его к одному году колонии-поселения.

Отметим, что мужчину лишили и водительских прав: в течение трех лет он не сможет работать в сфере перевозок.

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