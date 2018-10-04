В Кирове два дня назад пропал подросток
Молодой человек ушел из дома
Волонтеры просят помощи в поисках подростка. Фото: отряд по розыску несовершеннолетних «Первый»
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Волонтеры совместно с полицейскими ведут поиски 14-летнего кировского школьника. Об этом сообщили в отряде по розыску несовершеннолетних «Первый». Александр Криницын ушел из дома днем во вторник, 2 октября. С тех пор о его судьбе ничего не известно.
- Александр ростом 164 см, худощавого телосложения, - сообщили волонтеры. - У него темно-русые волосы. Александр был одет в темно-синюю куртку, камуфляжные штаны, черные кроссовки и белую бейсболку. С собой у школьника был черный рюкзак.
8 (800) 350-76-25, 02 или 102 - если вам известно что-либо о судьбе Александра Криницына, сообщите об этом в полицию или волонтерам «Первого».