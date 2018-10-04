2018-10-04T15:23:19+03:00
Происшествия

В Кирове два дня назад пропал подросток

Молодой человек ушел из дома
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
Волонтеры просят помощи в поисках подростка. Фото: отряд по розыску несовершеннолетних «Первый»Волонтеры просят помощи в поисках подростка. Фото: отряд по розыску несовершеннолетних «Первый»
Изменить размер текста:

Волонтеры совместно с полицейскими ведут поиски 14-летнего кировского школьника. Об этом сообщили в отряде по розыску несовершеннолетних «Первый». Александр Криницын ушел из дома днем во вторник, 2 октября. С тех пор о его судьбе ничего не известно.

- Александр ростом 164 см, худощавого телосложения, - сообщили волонтеры. - У него темно-русые волосы. Александр был одет в темно-синюю куртку, камуфляжные штаны, черные кроссовки и белую бейсболку. С собой у школьника был черный рюкзак.

8 (800) 350-76-25, 02 или 102 - если вам известно что-либо о судьбе Александра Криницына, сообщите об этом в полицию или волонтерам «Первого».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Верхнекамском районе полиция задержала живодера, убившего кота
Кировский КВН открывает 25-й юбилейный сезон
В Кирове задержан директор строительной компании: мужчину обвиняют в гибели двоих рабочих
Почта России начала выдавать отправления с помощью учетной записи Госуслуг
В Кирове возобновил работу ТЦ «Лепсе», который пожарные закрыли после проверок
Неизвестные подожгли нежилой дом в Нововятске
Телефонный мошенник просил кировчанку перевести ему деньги и купить коньяк
В холле новой школы в Урванцеве установили «умную остановку»
Фильм «Временные трудности» стал самым посещаемым в нашем регионе
В Кирове ищут мужчину, пропавшего восемь дней назад
Встреча ветеранов Кирово-Чепецка в «УРАЛХИМе»
Кировчан просят оценить работу городской администрации
Из-за аварии на Ердякова без тепла все еще остаются 9 домов, детсад и колледж
Нелегальный мигрант на «десятке» въехал в грузовик: трое получили травмы
Сотрудник филиала «КЧХК» награжден за вклад в промышленный потенциал региона
Подрядчика НЛК оштрафовали на миллион рублей за незаконную рубку леса
Жителю Советска вынесли приговор за ложный звонок о бомбе
Вор из Яранска больше года скрывался от следствия
Каждая пятая организация Кировской области закончила финансовый год с убытками
В Киров завезли тонну зараженных Калифорнийской щитовкой слив и нектаринов
Бывший сотрудник ГИБДД сдал в металлолом эвакуированный ВАЗ
Пьяная драка в Верхнекамском районе: 21-летняя местная жительница ведром сломала своей соседке ребро
Сотрудники РУМЦ ВятГУ провели профориентационное мероприятие «Альфаплан: шаг в будущее»
Лучшим муниципалитетом Кировской области стал Котельничский район, а худшим - Афанасьевский
В Кирове ищут слесаря по ремонту поездов с зарплатой в 150 тысяч рублей