В Кирове два дня назад пропал подросток

СЕГОДНЯ 15:23 2018-10-04T15:23:19+03:00

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Волонтеры совместно с полицейскими ведут поиски 14-летнего кировского школьника. Об этом сообщили в отряде по розыску несовершеннолетних «Первый». Александр Криницын ушел из дома днем во вторник, 2 октября. С тех пор о его судьбе ничего не известно.

- Александр ростом 164 см, худощавого телосложения, - сообщили волонтеры. - У него темно-русые волосы. Александр был одет в темно-синюю куртку, камуфляжные штаны, черные кроссовки и белую бейсболку. С собой у школьника был черный рюкзак.

8 (800) 350-76-25, 02 или 102 - если вам известно что-либо о судьбе Александра Криницына, сообщите об этом в полицию или волонтерам «Первого».