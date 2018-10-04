В Кирове задержан директор строительной компании: мужчину обвиняют в гибели двоих рабочих

СЕГОДНЯ 14:38 2018-10-04T15:04:41+03:00

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Сегодня, 4 октября, в Кирове задержан директор ООО «ЖилСтрой». Мужчину обвиняют в гибели двоих сотрудников компании. Напомним, ЧП произошло 29 июня 2018 года на улице архитектора Зянкина. Двое рабочих упали с высоты 20 этажа из-за обрушения площадки в строящемся здании. Одному из погибших было 49 лет, другому - 33 года.

- Трагедия могла случиться именно из-за нарушения правил безопасности при строительстве дома, - пояснили в управлении следственного комитета. - Вместо качественной площадки для приема грузов мужчина дал рабочим площадку, сделанную «кустарно» - самостоятельно. Конструкция не имела паспорта и инструкции, не была безопасна. К тому же директор не назначил человека, ответственного за безопасность на этом объекте.

Против директора ООО «ЖилСтрой» возбуждено дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности в строительстве, повлекшее смерть». Максимальное наказание по статье - пять лет тюрьмы. Расследование дела продолжается.