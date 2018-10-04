2018-10-04T13:04:48+03:00
Происшествия

Нелегальный мигрант на «десятке» въехал в грузовик: трое получили травмы

Грузовая «газель» от удара съехала с трассы и опрокинулась
Александр ЧАРУШИН
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У виновника аварии не было водительских прав. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской областиУ виновника аварии не было водительских прав. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
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Вчера, 3 октября, на автодороге Кырчаны - Нема - Кильмезь произошло ДТП с пострадавшими. Об этом «Комсомольской правде» в Кирове» сообщили в Госавтоинспекции. Авария случилась в 12.10 часов дня на трассе около села Васильевского, на границе Немского и Нолинского районов. По предварительным данным, 23-летний водитель «десятки» при повороте не справился с управлением, выехал на «встречку» и столкнулся с грузовой «газелью». От удара грузовик съехал с трассы и опрокинулся.

- 23-летний виновник аварии оказался мигрантом без гражданства России, - пояснили в УГИБДД по Кировской области. - Автомобиль, на котором было совершено ДТП, молодой человек купил всего три дня назад. «Десятка» не была поставлена на учет, а у самого водителя не было прав на управление машиной.

Несмотря на то что грузовик от удара съехал с трассы и опрокинулся, его водитель не пострадал. Однако травмы получили 23-летний виновник ДТП, а также двое пассажиров «десятки». За езду без прав молодой человек выплатит пять тысяч рублей штрафа. Отметим также, что он подлежит выдворению из страны.

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