2018-10-04T10:33:46+03:00
Общество

Жителю Советска вынесли приговор за ложный звонок о бомбе

Мужчине ограничили свободу на 1 год 6 месяцев
Анна КРЮКОВА
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Мужчина звонил в полицию в состоянии алкогольного опьяненияМужчина звонил в полицию в состоянии алкогольного опьяненияФото: Алексей БУЛАТОВ
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Советский районный суд признал виновным местного жителя, который сообщил в полицию ложную информацию о готовящемся теракте. Мужчине назначили наказание в виде года и шести месяцев ограничения свободы. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

- Мужчина 11 июля 2018 года находился в состоянии алкогольного опьянения, - пояснили в ведомстве. - Он решил позвонить в полицию и собщить о готовящемся взрыве дома на ул. Ленина, 107а, в Советске.

На место сразу же выехали оперативные службы. Они осмотрели дом, однако взрывных устройств и взрывчатых веществ там не нашли. В итоге своими действиями мужчина причинил правоохранительным органам материальные затраты.

При оглашении приговора суд конфисковал у осужденного сотовый телефон, с помощью которого мужчина звонил в полицию. Приговор в законную силу не вступил.

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