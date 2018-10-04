2018-10-04T10:31:20+03:00
Экономика

Каждая пятая организация Кировской области закончила финансовый год с убытками

Больше всего долгов накопили обрабатывающие предприятия, в том числе занимающиеся обработкой древесины
Виктория ЛЕБЕДЕВА
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Прибыль всех предприятий Кировской области за 2017 год составила 31,9 млрд рублей, а вот убытки составили 9,6 млрдПрибыль всех предприятий Кировской области за 2017 год составила 31,9 млрд рублей, а вот убытки составили 9,6 млрдФото: Валерий РОМАНОВ
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По итогам финансово-хозяйственной деятельности, 81,3% организаций в Кировской области в 2017 году получили прибыль, а 18,7% организаций получили за год убытки. Такие данные приводит территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Кировской области.

Так, по данным Кировстата, прибыль всех предприятий Кировской области за 2017 год составила 31,9 млрд рублей, а вот убытки составили 9,6 млрд.

Таким образом, каждая пятая организация Кировской области закончила 2017 финансовый год с убытками. К тому же за прошедший год количество рентабельных организаций в регионе сократилось на 5,4%, сумма прибыли снизилась на 2,2 млрд рублей.

Прибыль в 2017 году получили организации обрабатывающих производств, например, выпускающих готовые металлические изделия, а также выпускающие продукты питания, занимающиеся металлургией. К прибыльным относятся и предприятия, занятые оптовой и розничной торговлей, ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов, сельским хозяйством.

Среди убыточных организаций наибольшая сумма долгов сложилась у организаций обрабатывающих производств, например, занимающихся обработкой древесины и производством изделий из дерева, пробки. Также сработали в минус строительные организации.

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