2018-10-03T19:06:09+03:00
Происшествия

Бывший сотрудник ГИБДД сдал в металлолом эвакуированный ВАЗ

За утилизацию машины он выручил 11 тысяч рублей
Елизавета Захарова
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Возможно это не единственный случай, когда мужчина сдавал в металлолом эвакуированные автомобилиВозможно это не единственный случай, когда мужчина сдавал в металлолом эвакуированные автомобилиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Сегодня, 3 октября 2018 года, в Кирове задержали бывшего сотрудника ГИБДД, который воспользовался своим служебным положением и незаконно сдал в металлолом эвакуированный ранее автомобиль. За утилизированный ВАЗ-21093 мужчина получил 11 тысяч рублей. Об этом сообщил следственный комитет России по Кировской области.

Будучи инспектором дорожно-патрульной службы, мужчина пришел на специализированную стоянку и предоставил ее сотруднику документ, который разрешал ему забрать задержанный ранее автомобиль. После чего сотрудник ГИБДД вывез машину и сдал ее в пункт приема лома металла, получив за нее 11 тысяч рублей.

На данный момент расследование продолжается: устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего и собираются доказательства. Есть вероятность, что он причастен и к другим подобным эпизодам. В отношении бывшего сотрудника госавтоинспекции возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с использованием служебного положения». Мужчина может лишиться свободы на полтора года. Решается вопрос о заключении его под стражу.

В УМВД России по Кировской области пояснили: чтобы забрать машину со штрафстоянки, инспектор использовал подложные документы. Мужчина был уволен из органов по результатам внутренней проверки. Его непосредственных руководителей привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.

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