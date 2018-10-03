Пьяная драка в Верхнекамском районе: 21-летняя местная жительница ведром сломала своей соседке ребро

СЕГОДНЯ 16:30 2018-10-03T16:30:12+03:00

Девушка во время ссоры избивала соседку ведром и угрожала убить ее.

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В селе Лойно Верхнекамского района произошла пьяная драка: 20-летняя местная жительница с эмалированным ведром напала на свою 57-летнюю знакомую и сломала ей ребро. Драка произошла в начале июля 2018 года. Об этом «Комсомольской правде» сообщила Прокуратура Верхнекамского района.

- Вечером женщины отдыхали в доме потерпевшей и распивали спиртное. Но между односельчанками возникала ссора, и тогда девушка взяла ведро и начала избивать им свою собутыльницу по голове и телу. Кроме того, озлобленная соседка начала запугивать потерпевшую, угрожая убить ее.

Избитая женщина получила множественные травмы: 12 ушибов головы различной степени тяжести, кровоподтеки и закрытый перелом ребра, - рассказал нам районный прокурор Дмитрий Кирпиков. - После драки женщина отправилась в Кирс, где была госпитализирована. В больнице она лежала восемь дней.

После расследования уголовного дела и собранных доказательств, девушку осудили по ч. 1 ст. 119, п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Теперь она проведет 200 часов на обязательных работах. Приговор суда еще не вступил в законную силу.