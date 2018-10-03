Лучшим муниципалитетом Кировской области стал Котельничский район, а худшим - Афанасьевский

СЕГОДНЯ 15:11 2018-10-03T15:33:23+03:00

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В правительстве Кировской области оценили эффективность деятельности органов местного самоуправления в 2017 году. Так, лучшим муниципалитетом в регионе признали Котельничский район. Об этом сообщают в Министерстве экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области.

Эффективность работы органов МСУ оценивалась по девяти разделам, среди которых экономическое развитие, образование, спорт, культура, строительство, ЖКХ, энергоэффективность.

В итоге 10 лучших муниципалитетов в Кировской области - это Котельничский, Кикнурский, Кирово-Чепецкий, Слободской, Немский районы, город Кирово-Чепецк, Зуевский, Тужинский, Юрьянский, Верхошижемский районы.

А вот в числе аутсайдеров - Верхнекамский, Пижанский, Орловский, Лебяжский, Богородский, Уржумский, Санчурский, Нагорский, Опаринский, Афанасьевский районы.

Сводный доклад по результатам рейтинга эффективности опубликован на сайте правительства области, в разделе «Местное самоуправление».