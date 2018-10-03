2018-10-03T15:01:32+03:00
Общество

В Кирове ищут слесаря по ремонту поездов с зарплатой в 150 тысяч рублей

А за 60 тысяч рублей можно торговать шубами
Александр ЧАРУШИН
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Зарплата свыше 100 тысяч рублей предлагается сразу по нескольким вакансиямЗарплата свыше 100 тысяч рублей предлагается сразу по нескольким вакансиямФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Аналитики сервиса HeadHunter представили топ-10 «дорогих» вакансий, опубликованных в Кирове за сентябрь 2018 года. Как выяснилось, самые большие зарплаты сейчас предлагают в сферах перевозок, недвижимости, строительства, торговли и электроники.

Самую большую сумму «на руки» может получить слесарь подвижного состава. За ремонт локомотивов поездов работнику предлагают 150 тысяч рублей. На втором месте в списке оказалась вакансия директора по развитию бизнеса - «на руки» ему обещают выдавать от 100 до 300 тысяч рублей в месяц.

В тройке лидеров также должности программиста и директора по развитию бизнеса Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В тройке лидеров также должности программиста и директора по развитию бизнесаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Тройку лидеров замкнула вакансия программиста, отвечающего за работу интернет-сайта. Его минимальная зарплата составит 100 тысяч рублей в месяц. Такую же сумму предлагают за работу сварщиком по нержавеющей стали - правда, в этом случае 100 тысяч рублей будут «потолком» зарплаты.

Также в Кирове ищут ведущего инженера по техническому надзору строительства (зарплата от 90 тысяч рублей) и директора хлебокомбината (от 80 тысяч рублей). В списке из топ-10 вакансий также указаны руководитель отдела продаж недвижимости, начальник строительного участка, выездной торговец шубами и программист. Минимальная зарплата на этих должностях составит 60-70 тысяч рублей.

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